Quifinanza.it - Fondi pensione Ue, cosa sono e le caratteristiche dei Pepp

(Di domenica 27 ottobre 2024) La differenza tra il numero dei pensionati e dei lavoratori diverrà sempre maggiore nei prossimi anni. Significa che ci sarà un aumento del numero di ex lavoratori rispetto a quello degli attivi per cui saranno più le persone che ricevono larispetto a quelle che ancora lavorano e contribuiscono al sistema pensionistico. Di fronte alle crescenti difficoltà economiche e alla sfida demografica, quindi, la Commissione Europea ha proposto di introdurre deieuropei uniformi per tutti i paesi membri. Parliamo dei, introdotti dalla direttiva Ue numero 1238/2019 che hanno l’obiettivo di potenziare la previdenza completare in Europa mediante più opzioni per i risparmiatori Ue. Così come gli altrianche questivolontari e consentono di accumulare unaintegrativa. Non è però possibile versare il Tfr in essi per le direttive dell’Unione.