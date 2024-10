Fiorentina-Roma 0-0 LIVE: inizia la partita (Di domenica 27 ottobre 2024) Allo stadio Franchi il match valido per la 9ª giornata di Serie A tra Fiorentina-Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Fiorentina-Roma, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 2024/2025. Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All. Calcionews24.com - Fiorentina-Roma 0-0 LIVE: inizia la partita Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Allo stadio Franchi il match valido per la 9ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella, valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie A Eni2024/2025.(4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All.

