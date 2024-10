Federica Nargi il racconto sull’anoressia a Ballando con le stelle | Ho visto mia sorella crollare

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) –è tornato sul palco dicon le, eseguendo un Tango insieme al suo partner Luca Favilla. Prima dell’esibizione è andata in onda la clip che ha messo in luce il passato difficile di: “Miaha sofferto di anoressia. È stato difficile uscirne”. “È stato un periodo difficile per tutta la mia famiglia, ha segnato gran parte della mia vita”, ha esorditoparlando dellaClaudia. E continua: “Penso a quando miasi è ammalata di anoressia. Io faccio fatica a parlarne, è stata una sofferenza talmente grande che stravolto la mia vita e ancora adesso fa male pensarci”, ha raccontato. “Quando vedi unache anno dopo anno sta sempre più male tu – racconta– ti senti sempre impotente davanti al male.