Conte a Grillo, padre ha diritto a dar la vita non la morte (Di domenica 27 ottobre 2024) "Un padre ha il diritto a dar la vita, non a dare la morte ai figli. Quindi non esiste la possibilità che uno si arroghi il diritto, con prepotenza, di determinare l'estinzione. Oggi il Movimento è la comunità degli iscritti. Al di fuori di questo esistono concezioni padronali che non si giustificano per forze politiche". Così Giuseppe Conte, a margine di un'iniziativa elettorale a Cesena, replica alle parole di Beppe Grillo sul Movimento 5 Stelle. Quotidiano.net - Conte a Grillo, padre ha diritto a dar la vita non la morte Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) "Unha ila dar la, non a dare laai figli. Quindi non esiste la possibilità che uno si arroghi il, con prepotenza, di determinare l'estinzione. Oggi il Movimento è la comunità degli iscritti. Al di fuori di questo esistono concezioni padronali che non si giustificano per forze politiche". Così Giuseppe, a margine di un'iniziativa elettorale a Cesena, replica alle parole di Beppesul Movimento 5 Stelle.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Conte risponde a Grillo: 'Un padre ha diritto a dar la vita non la morte' - "Un padre ha il diritto a dar la vita, non a dare la morte ai figli. Quindi non esiste la possibilità che uno si arroghi il diritto, con prepotenza, di determinare l'estinzione. Oggi il Movimento è la ... (ansa.it)

Conte a Grillo, padre ha diritto a dar la vita non la morte - (ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Un padre ha il diritto a dar la vita, non a dare la morte ai figli. Quindi non esiste la possibilità che uno si arroghi il diritto, con prepotenza, di determinare l'estinzione ... (tuttosport.com)

M5S: Conte, 'Grillo non si arroghi prepotenza diritto estinzione, padre da vita non morte' - Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Grillo? Un padre ha diritto a dare vita ai propri figli, non la morte; quindi non esiste la possibilità che ci si arroghi con prepotenza il diritto di determinare un’estin ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Grillo “minaccia” Conte: «Per M5S c’è l’estinzione» - Era improbabile che Beppe Grillo stesse zitto di fronte al licenziamento come comunicatore (via i 300mila euro all’anno versati da M5S perché «fa sabotaggio e non aiuta ... (ilmessaggero.it)