Ilrestodelcarlino.it - Canali tombati, è urgente la manutenzione

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Bologna, 27 ottobre 2024 – Stavo riflettendo, in queste giornate di disastrosa alluvione a Bologna, se davvero era il caso di avviare un'opera come quella del Tram in una città sotto la quale scorrono chilometri di, come quello esondato in via Riva di Reno. E' vero che in passato c'era il tram a Bologna ma non c'era il traffico di oggi che comporta una notevole sollecitazione del manto stradale e degli edifici. Paola Camprini Risponde Beppe Boni Il problema del tram è un altro. La sollecitazione del manto stradale esiste già ed è forte per il passaggio degli autobus, molti dei quali di grandi dimensioni e quindi poco raccomandabili per una città che ha un centro antico. Si è visto infatti cosa è successo alla Torre Garisenda.