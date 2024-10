«Aurora non si è buttata, è stato lui»: la sorella della 13enne morta a Piacenza pubblica le chat. Il fidanzato indagato, lei ne parlò ai servizi sociali (Di domenica 27 ottobre 2024) Ad amici e familiari aveva confidato le violenze subite dal suo fidanzato, quello che Aurora, la ragazza di 13 anni morta dopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo in cui abitava con Leggo.it - «Aurora non si è buttata, è stato lui»: la sorella della 13enne morta a Piacenza pubblica le chat. Il fidanzato indagato, lei ne parlò ai servizi sociali Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ad amici e familiari aveva confidato le violenze subite dal suo, quello che, la ragazza di 13 annidopo essere precipitata dal settimo piano del palazzo in cui abitava con

