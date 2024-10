Calciomercato.it - Non solo Bologna-Milan, annuncio decisivo: partite rinviate d’ufficio

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) La decisione di rinviaresta causando da diverse ore grandi polemiche: ora altresono statenon si giocherà oggi alle ore 18:00, e questo è chiaro dopo i ragionamenti di due giorni di fuoco che hanno portato il rinvio del match a data da destinarsi. Tutto è partito con la richiesta del Comune di non disputare la partita, visti i danni causati alla viabilità intorno allo stadio dal maltempo. Lesono stateper il maltempo (LaPresse) – calciomercato.itLa richiesta è stata accolta e, nel pomeriggio di due giorni fa, è arrivato anche l’ufficiale che ha sancito il rinvio. Peccato che in pochi fossero davvero d’accordo, ed è iniziato il vaglio delle possibili opzioni per far sì di non perdere l’appuntamento, che dovrebbe essere recuperatonei primi mesi del 2025.