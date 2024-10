Oasport.it - Maratona Venezia 2024, edizione da record per il numero di iscritti. Favorito l’etiope Tekele

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Giornata di vigilia in vista della 38madelladi, in programma nella mattinata di domenica 27 ottobre. Nell’anno dedicato alla scomparsa di Marco Polo (avvenuta 700 anni fa), l’evento ha raggiunto il più altodi partecipanti della sua storia con oltre 17 milacomplessivi tra tutti gli eventi in programma. Oltre ai 6 mila atleti che prenderanno parte alla gara di, ci saranno infatti anche 4.500alla mezzae 7.000 partecipanti alla 10 km. Annunciata una folta presenza straniera, con una percentuale che arriva addirittura al 40%. La 42,195 km partirà alle ore 9.40 dalla Villa Pisani di Stra, con i runner che correranno nella prima parte del percorso lungo la Riviera del Brenta per poi passare dal centro di Marghera e Mestre.