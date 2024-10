Mantova, duemila euro di cosmetici e abiti rubati: due giovani ladre arrestate dai carabinieri (Di sabato 26 ottobre 2024) Porto Mantovano (Cremona), 26 ottobre 2024 – Due donne arrestate per furto di abiti in esercizi commerciali dai carabinieri. In azione i carabinieri di Porto Mantovano, nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre. Arrestati quasi in flagranza di reato due ragazze romene di 29 e 28 anni, entrambe in Italia senza fissa dimora, ritenute responsabili del reato di furto aggravato in concorso. Le due donne erano state notate da una commessa del negozio “Acqua e Sapone” di San Giorgio Bigarello, mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali del reparto di cosmetici ed armeggiavano con alcuni prodotti, circostanze che inducevano la commessa a chiamare il 112. Nello stesso momento, praticamente in contemporanea, ai carabinieri arrivava un’altra segnalazione da una dipendente del negozio Ovs all’interno del centro commerciale “La Favorita” di Mantova. Ilgiorno.it - Mantova, duemila euro di cosmetici e abiti rubati: due giovani ladre arrestate dai carabinieri Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Portono (Cremona), 26 ottobre 2024 – Due donneper furto diin esercizi commerciali dai. In azione idi Portono, nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre. Arrestati quasi in flagranza di reato due ragazze romene di 29 e 28 anni, entrambe in Italia senza fissa dimora, ritenute responsabili del reato di furto aggravato in concorso. Le due donne erano state notate da una commessa del negozio “Acqua e Sapone” di San Giorgio Bigarello, mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli scaffali del reparto died armeggiavano con alcuni prodotti, circostanze che inducevano la commessa a chiamare il 112. Nello stesso momento, praticamente in contemporanea, aiarrivava un’altra segnalazione da una dipendente del negozio Ovs all’interno del centro commerciale “La Favorita” di

