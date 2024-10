Gaeta.it - Il mistero della chiave d’oro di Pompei: indagini su un regalo di valore tra cultura e politica

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi, un dono del sindaco Carmine Lo Sapio al ministroGennaro Sangiuliano, è al centro di un’intricata vicenda che coinvolgee interrogatori. Questo prezioso oggetto, dalstimato di circa 12.000 euro, è scomparso dalla circolazione, destando interrogativi e preoccupazioni sul modo in cui viene gestito il patrimoniole. L’inchiesta in corso vuole far luce non solo sulla sorte, ma anche su possibili fili di collusione tra ambiente politico e amministrativo.e documenti esclusivi: il caso si fa complesso La situazione si complica ulteriormente con l’emergere di un documento inedito firmato dall’ex ministro Gennaro Sangiuliano, che sarà svelato nel corsopuntata di “Le Iene“, in onda il 27 ottobre su Italia1.