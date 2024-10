Liberoquotidiano.it - "il 19enne indiano ha confessato l'omicidio". Sara ucciso a coltellate: perché aumenta lo sconcerto

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ha, ildi origini indiane che nella serata tra venerdì e sabato hala 18enneCentelleghe nella casa in cui la ragazza viveva insieme alla madre a Costa Volpino, piccolo centro affacciato sul lago d'Iseo in provincia di Bergamo. Il giovane si chiama Jashandeep Badhan, era un vicino di casa die il suo avvocato Fausto Micheli, all'agenzia AdnKronos, ha ammesso la confessione. Sabato sera verrà trasferito in carcere a Bergamo, mentre "nei prossimi giorni si terrà l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip", ha spiegato il legale.nella piccola comunità di Costa Volpino, per l'efferatoe per l'identità del colpevole: il"non ha mai dato segni di squilibrio" e la sua famiglia era integrata perfettamente nella comunità. Il papà viene descritto come "un gran lavoratore", la madre "è assunta in Comune".