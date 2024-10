.com - Halloween, il 31 ottobre notte da paura a Sabaudia: dj set, concerto e gonfiabili a tema

(Di sabato 26 ottobre 2024), dj set eper trasformare il centro diin un perfetto set stile horror. Una festa da, ma in senso buono, quella che attende la città pontina per, il 31da: dj set eIl Comune diin occasione del prossimo 31, ha organizzato una festa per la serata più paurosa dell’anno. L’amministrazione comunale, in particolare il sindaco Alberto Mosca e il delegato alle attività produttive Giovanni Pietro Fogli hanno pensato di festeggiarein Piazza del Comune insieme a tutta la cittadinanza e a tutti coloro che vorranno approfittare di un evento completamente gratuito.tributo a Lady Gaga in versione Harley Quinn Grazie alla regia dell’associazione Pandora che curerà l’evento,si trasformerà tra zucche, ragnatele e scenografie a