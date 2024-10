Google Pixel 9 Pro: niente sfondi nell’Always-on display, nonostante i pannelli LTPO (Di sabato 26 ottobre 2024) A differenza di altri flagship, i Google Pixel 9 Pro non supportano gli sfondi nell'always-on display, nonostante un pannello LTPO OLED. L'articolo Google Pixel 9 Pro: niente sfondi nell’Always-on display, nonostante i pannelli LTPO proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Google Pixel 9 Pro: niente sfondi nell’Always-on display, nonostante i pannelli LTPO Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di sabato 26 ottobre 2024) A differenza di altri flagship, i9 Pro non supportano glinell'always-onun pannelloOLED. L'articolo9 Pro:-onproviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Google Pixel Tablet riceve i due nuovi orologi per il salvaschermo del Pixel Drop - Google Pixel Tablet sta ricevendo nelle ultime ore due nuove opzioni per il salvaschermo "Orologio a schermo intero". L'articolo Google Pixel Tablet riceve i due nuovi orologi per il salvaschermo del Pixel Drop proviene da TuttoAndroid. (Tuttoandroid.net)

Google Pixel 8a a un prezzo mai visto su Amazon - ora è un affare - Google Pixel 8a è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Approfitta dello sconto e del coupon in pagina! L'articolo Google Pixel 8a a un prezzo mai visto su Amazon, ora è un affare proviene da TuttoAndroid. (Tuttoandroid.net)

Pixel 8 300€ in meno - offerte sugli smartphone Google - Sconti interessanti per i Google Pixel, Pixel 8 è scontato di ben 300€ ma non è il solo modello in offerta: Pixel 9 Pro XL, Pixel 9, Pixel 8a sono al miglior prezzo. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o ... (Pantareinews.com)

I Google Pixel 9 regalano le cuffie wireless : nuova offerta sullo store ufficiale - Il Google Store regala le cuffie Pixel Buds A-Series con l'acquisto di Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL: ecco come. L'articolo I Google Pixel 9 regalano le cuffie wireless: nuova offerta sullo store ufficiale proviene da TuttoAndroid. (Tuttoandroid.net)