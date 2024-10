Iltempo.it - “Gigantesco mercato delle informazioni riservate”, il nuovo allarme sugli spioni delle banche dati

(Di sabato 26 ottobre 2024) Al centro dell'indagine sulle attività illecite di dossieraggio e di furto deidi Fisco e polizia che vedono coinvolti anche ex agentiforze dell'ordine, c'è la società milanese Equalize srl di proprietà di Enrico Pazzali (indagato), amministratore delegato di Fondazione Fiera Milano, e gestita dall'ex poliziotto Carmine Gallo, che si trova agli arresti domiciliari. Così è emerso oggi nella conferenza stampa che si è tenuta alla Procura di Milano, in presenza del procuratore Marcello Viola e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo. Nell'indagine, sono coinvolte anche altre società dello stesso genere, che si occupano di investigazioni e analisi del rischio, anche per conto di imprese, e che avrebbero seguito un binario illecito di raccoltaper i dossier.