Dilei.it - Federica Petagna, dopo Temptation Island entra al Grande Fratello? L’indiscrezione

(Di sabato 26 ottobre 2024)è stata una delle protagoniste dell’ultima stagione di, andata in onda, quest’anno, con due diverse edizioni, una estiva e una autunnale, conclusasi lo scorso martedì 22 ottobre 2024. In quest’ultima serie del reality show sono state presentante ai telespettatori ben sette coppie di fidanzati, pronti a mettere alla prova i loro sentimenti. Tra di loro anchee il fidanzato Alfonso D’Apice, che, adesso, hanno deciso di separare le loro strade. La ragazza, però,la fine della sua lunga relazione amorosa, potrebbe cominciare un nuovo percorso televisivo. Sembra che, infatti,sia stata scelta come concorrente dell’edizione attuale dele che potrebbe varcare la mitica porta rossa già nel corso della puntata del 28 ottobre 2024.