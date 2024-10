Elezioni in Georgia: opposizione denuncia: “Colpo di Stato” (Di sabato 26 ottobre 2024) I partiti di opposizione filo-occidentali della Georgia hanno rigettato i risultati delle recenti Elezioni, definendoli falsificati e privi di legittimità. Secondo i dati ufficiali, il partito al governo Sogno Georgiano ha ottenuto la vittoria, ma la risposta delle forze politiche contrarie è stata immediata e decisa. denuncia di brogli e usurpazione del potere “La nostra posizione è chiara: non riconosciamo i risultati falsificati di queste Elezioni rubate”, ha dichiarato la leader dell’Unm, Tina Bokuchava, durante una conferenza stampa convocata per contestare la validità delle urne. Alla sua voce si è unita quella della leader del partito Akhali, Nika Gvaramia, che ha accusato il Sogno Georgiano di “usurpazione del potere e Colpo di Stato costituzionale”. Thesocialpost.it - Elezioni in Georgia: opposizione denuncia: “Colpo di Stato” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024) I partiti difilo-occidentali dellahanno rigettato i risultati delle recenti, definendoli falsificati e privi di legittimità. Secondo i dati ufficiali, il partito al governo Sognono ha ottenuto la vittoria, ma la risposta delle forze politiche contrarie è stata immediata e decisa.di brogli e usurpazione del potere “La nostra posizione è chiara: non riconosciamo i risultati falsificati di questerubate”, ha dichiarato la leader dell’Unm, Tina Bokuchava, durante una conferenza stampa convocata per contestare la validità delle urne. Alla sua voce si è unita quella della leader del partito Akhali, Nika Gvaramia, che ha accusato il Sognono di “usurpazione del potere edicostituzionale”.

