Caso Hasib Omerovic iniziato il processo | il Viminale citato come responsabile civile Due agenti scelgono l’abbreviato

Si è aperto ieri, 25 ottobre, il processo per il Caso di Hasib Omerovic, il 39enne sordomuto di etnia rom precipitato dalla finestra della propria abitazione nel quartiere di Primavalle, a Roma, il 25 luglio 2022, durante un controllo di polizia. La caduta, avvenuta in circostanze ancora da accertare tramite il processo, ha provocato gravi ferite all'uomo. Secondo l'accusa della procura della Repubblica di Roma, titolare del fascicolo d'inchiesta, il 39enne, sottoposto a controllo perché accusato di presunte molestie rivolte a minorenni nel quartiere Primavalle, fu torturato e gli agenti operanti riportarono il falso nelle relazioni di servizio. Durante l'udienza preliminare, il GUP di Roma ha recepito l'istanza delle parti civili di citare il ministero dell'Interno come responsabile civile. L'udienza è stata rinviata al 21 febbraio 2025.

