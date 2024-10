Informazioneoggi.it - Aumento di stipendi e pensioni grazie alle nuove aliquote IRPEF: il Governo annuncia un ulteriore taglio dell’imposta

Leggi tutta la notizia su Informazioneoggi.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) La Legge di Bilancio 2025 contiene delle importanti precisazioni sugli scaglioniper il calcolo. Nel 2024, ilha provveduto alla riduzione degli scaglioni, da quattro a tre. Questo cambiamento ha portato delle incredibili novità per tantissimi contribuenti, che hanno ricevuto unin busta paga o sul cedolino della pensione.alla Riformaaumenteranno(informazioneoggi.it)In particolare, coloro che hanno percepito un reddito compreso tra 15 mila e 28 mila euro hanno potuto risparmiare due punti percentuali di tassa, rispetto al previgente sistema basato su quattro scaglioni. Per tale motivo, la nuova Manovra finanziaria ha confermato il meccanismo a tre. Ma l’Esecutivo ha dichiarato che, per il 2025, potrebbero esserci ulteriori novità relative all’e al possibile incremento di