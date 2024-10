Lettera43.it - Attacco di Israele all’Iran: colpiti obiettivi militari nella notte

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) È arrivata la rappresaglia diin Iran.l’Idf ha condotto «attacchi precisi suiraniani» colpendo siti di produzione missilistica, radar e sistemi di difesa aerea nelle province di Teheran, Ilam e Khuzestan. «È la risposta a mesi di continui attacchi dal regime» degli ayatollah, hanno spiegato le forze di difesa dello Stato ebraico. «Come ogni altro Paese sovrano nel mondo, abbiamo il diritto e il dovere di rispondere». L’operazione è durata circa quattro ore e si è conclusa intorno alle 6 italiane. Non ci sono vittime e i voli nello spazio aereo iraniano sono ripresi regolarmente. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the State of Israel—right now the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran.