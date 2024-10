Oasport.it - ATP Basilea, sarà finale muscolare tra Shelton e Mpetshi Perricard

(Di sabato 26 ottobre 2024)sfida tra bombardieri per il torneo a. Bene Giovannisi giocheranno il titolo sul cemento svizzero nel pomeriggio di domani, in una partita che promette davvero tanto brio fra due giocatori che vogliono prendersi il loro spazio in una generazione che appare già nelle mani di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo statunitense vince il duello con Arthur Fils, in una sfida caratterizzata da pochi scambi e tante martellate. Alla fine èa colpire più forte, portandosi a casa una vittoria per 6-3 7-6 e portandosi così a casa la terzadella sua carriera, con le prime due vinte a Tokyo nel 2023 e a Houston quest’anno. Per il transalpino è invece la seconda volta in carriera che arriva all’ultimo atto, dopo il successo dello scorso maggio a Lione.