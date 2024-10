Dilei.it - Ascolti tv del 25 ottobre, Tale e Quale Show si scontra con Storia di una famiglia perbene

(Di sabato 26 ottobre 2024) L’appuntamento consu Rai 1 è una certezza del venerdì sera. E ancora una volta Carlo Conti si èto con la fiction di Canale 5,di una2.fa di tutto per conquistarsi il podio deglitv. In prima serata su Rai 1 sono andati in onda gli omaggi a Franco Battiato, impersonato da Simone Annicchiarico, e a Renato Carosone, interpretato da Roberto Ciufoli. Mentre Malgioglio e gli altri giudici si trovano a dare i voti a concorrenti agguerriti. Canale 5 ha mandato in onda il terzo episodio della seriedi una2 con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Torchetti, ricco di colpi di scena tra agguati mortali, gelosie e paure. A Farwest, su Rai 3, Salvo Sottile ha condotto un viaggio nel mondo delle armi bianche, mettendo in luce un’emergenza crescente tra ragazzi armati e arsenali nascosti.