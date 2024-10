Superguidatv.it - Alessandro Basciano a Verissimo: “Contro di me troppo odio” | Video Mediaset

(Di sabato 26 ottobre 2024) A distanza di una settimana, circa,ha avuto modo di replicare agli odiatori da tastiera. La scorsa settimana, infatti, la sua intervista nel salotto di Silvia Toffanin è stata presa di mira a bersagliata da commenti negativi. Colpa dei contenuti? No. Tutta colpa del suo aspetto fisico. Così, dopo aver sofferto, ma soprattutto dopo aver sentito sua madre piangere per quanto letto,è tornato aper svelare cosa gli è successo al volto. Settimana scorsa ha accettato di fare l’intervista, ma erano passati solo 12 giorni da un intervento al naso e per coprire i lividi avevano usatotrucco. Ecco le sue parole nel