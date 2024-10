Iltempo.it - Turetta rivela il suo "piano", cosa ha detto nell'interrogatorio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) C'è un momento in cui, dopo una lunga serie di 'mmh' e 'non ricordo', il presidente della Corte d'Assise Stefano Manduzio prova a esortarlo: «Non dovrebbe essere esageratamente difficile fare una ricostruzione». Filippo, jeans scuro e felpa col cappuccio nera, tiene lo sguardo chino quasi sempre sul banco dell'imputato verso un immaginario copione che non ha e si vede perchè più volte tentenna e si contraddice. Anche se il suo avvocato ha consegnato ai giudici un memoriale di 80 pagine scritto a mano nel carcere di Verona il cui contenuto in parte ripete ma spesso rettifica. Pochi metri più in là lo ascolta Gino Cecchettin, il padre di Giulia, l'ingegnera con la passione dei fumetti che ha ucciso, «la ragazza meravigliosa a cui ho tolto il futuro», la definiscenei suoi appunti in cella dove viene seguito da uno psicologo.