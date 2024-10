Tennistavolo, oltre 140 atleti per il WTT Feeder di Cagliari: gare fino a domenica 27 ottobre (Di venerdì 25 ottobre 2024) È iniziato il ‘WTT er di Cagliari”, torneo internazionale di Tennistavolo, in programma al Pala Pirastu di Cagliari fino a domenica 27 ottobre. Al via oltre 140 atleti (uomini e donne) provenienti da 30 Paesi di tutto il mondo, pronti a competere nella location sarda. Tutti gli incontri del WTT er di Cagliari saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube del WTT, al link https://www.youtube.com/@WTTGlobal. Tennistavolo, oltre 140 atleti per il WTT er di Cagliari: gare fino a domenica 27 ottobre SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) È iniziato il ‘WTT er di”, torneo internazionale di, in programma al Pala Pirastu di27. Al via140(uomini e donne) provenienti da 30 Paesi di tutto il mondo, pronti a competere nella location sarda. Tutti gli incontri del WTT er disaranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube del WTT, al link https://www.youtube.com/@WTTGlobal.140per il WTT er di27SportFace.

