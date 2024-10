Ilfattoquotidiano.it - Olivia Munn mostra le cicatrici della mastectomia: “La prova di quanto duramente ho combattuto”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un corpo segnato dalla battaglia,to con orgoglio per dare a forza a chi si trova nella stessa sua condizione., attrice nota per ruoli in “The Newsroom” e “X-Men: Apocalypse”, ha scelto dire lesuain una campagna per il brand di Kim Kardashian, Skims,, lanciando un messaggio di forza e accettazione. “Ho deciso che avevo smesso di essere insicura riguardo allemia“, ha scritto su Instagram a corredo degli scatti.”Spero che altre donne che si sono sentite a disagio per le lorovedano queste foto e sentano tutto l’amore che le mando. È davvero significativo far parte di un’iniziativa che sostiene la ricerca e aiuta innumerevoli persone colpite dal cancro al seno”.