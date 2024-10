Tvplay.it - Nico Paz cambia squadra: ci pensa il top club in serie A, l’asta fa sognare il Como

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il giovane talento argentino ha attirato l’attenzione di diversiitaliani ed europei. Il giocatore potrebbe partire prima del previsto. Tra poche ore comincerà una nuova giornata diA, l’ennesima con un campionato che vede diverse partite e squadre impegnate praticamente ogni tre giorni. In questo campionato stiamo assistendo a tante sorprese e vale anche per i giocatori con diverse rivelazioni per laA italiana. il topsuPaz (Lapresse) TvPlayLa più grande rivelazione dellaA fino a questo momento è il giovanissimo talento argentino del, il giocatorePaz. Ladi Cesc Fabregas ha acquistato il giocatore dal Real Madrid, lo ha prelevato per 6 milioni di euro e i Blancos hanno una percentuale di rivendita del 50 % sulla possibile cessione del giocatore. Ma non solo.