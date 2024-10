Michael Fassbender interrogato da Richard Gere nel primo trailer della serie The Agency (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il primo trailer della serie Paramount+ The Agency promette segreti, intrighi e misteri, forte di un cast di altissimo livello e prodotta da Fassbender e George Clooney. Michael Fassbender e Richard Gere giocano al gatto e al topo nel primo trailer di The Agency, serie targata Paramount+. Fassbender, qui presente in duplice veste di interprete e produttore, veste i panni di un agente della CIA sotto copertura a cui viene ordinato di abbandonare la missione e fare ritorno alla Stazione di Londra. Quando l'amore che si era lasciato alle spalle ricompare, la relazione si riaccende e mette a repentaglio il suo lavoro. Il thriller di spionaggio a sfondo politico vanta un cast stellare che include il veterano Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Movieplayer.it - Michael Fassbender interrogato da Richard Gere nel primo trailer della serie The Agency Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) IlParamount+ Thepromette segreti, intrighi e misteri, forte di un cast di altissimo livello e prodotta dae George Clooney.giocano al gatto e al topo neldi Thetargata Paramount+., qui presente in duplice veste di interprete e produttore, veste i panni di un agenteCIA sotto copertura a cui viene ordinato di abbandonare la missione e fare ritorno alla Stazione di Londra. Quando l'amore che si era lasciato alle spalle ricompare, la relazione si riaccende e mette a repentaglio il suo lavoro. Il thriller di spionaggio a sfondo politico vanta un cast stellare che include il veterano, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro,

