Mani nude Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi nel trailer del film presentato al RoFF19

Mani nude, il trailer del film con Alessandro Gassmann e Francesco Gheghi presentato alla Festa del Cinema di Roma: nel cast anche Fotinì Peluso e Renato Carpentieri Mani nude di Mauro Mancini è stato presentato alla 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public. Il film, prodotto da Eagle Original Content, Pepito Produzioni e Movimento film con Rai Cinema, uscirà prossimamente al cinema distribuito da Eagle Pictures. Mani nude vede protagonisti Alessandro Gassmann, Francesco Gheghi, Fotinì Peluso, Paolo Madonna, Giordana Marengo, con la partecipazione di Renato Carpentieri ed è tratto dall'opera letteraria Mani nude di Paola Barbato, edita da R.C.S.

