La lingua batte dove la discriminazione duole

(Di venerdì 25 ottobre 2024) AGI - Si è conclusa la due giorni del DE&I Day, intitolata “Un anno di noi: Valori e strategia per Diversità, Equità e Inclusione”, organizzata dall'Azienda USL Toscana Sud Est nell'aula magna del Rettorato dell'Università di Siena. Il direttore generale dell'Asl Toscana Sud Est Antonio D'Urso ha definito l'evento “due giorni intensi e toccanti, ma di enorme valore, culminati con il conferimento della certificazione sulla parità di genere, un chiaro segno del nostro impegno concreto su inclusione ed equità.” L'evento conclusivo del 24 ottobre è stato un corso di formazione organizzato dai CUG dell'Asl Toscana Sud Est e dell'Università di Siena. Durante la giornata, istituzioni e professionisti hanno discusso temi centrali per le organizzazioni moderne, come la gestione della diversità e la lotta alle discriminazioni di genere.