La cucina italiana esiste ed è fatta di condivisione delle diversità Dopo Barbero parla lo storico Montanari

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «Lafin dal Medioevo ed èdi». Lo sostiene da tempo Massimo, ritenuto il maggioredell’alimentazione a livello internazionale. Lui e il suo collega medievista Alessandro, che abbiamo intervistato nei giorni scorsi, hanno dialogato qualche giorno fa sul palco del Teatro comunale di Imola in apertura del festival “Baccanale” (in corso fino al 10 novembre) sul tema “Alimentazione e società nel Medioevo”. Professore, il suo collega Alessandroci ha detto che nonunanazionale, perché ladi moltissime cucine. Ci aiuti a capire meglio. Credo che sia necessario fare chiarezza sulle parole che usiamo. Nazionale cosa vuol dire? Italiano cosa vuol dire? Io direi che unafin dal Medioevo, ma non c’entra nulla con l’Italia.