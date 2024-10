Ilrestodelcarlino.it - Inseguita dall’ex compagno. Si barrica nel bagno del bar

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha minacciato di botte e anche di uccidere la sua ex convivente in piazza e lei, terrorizzata, è entrata in un bar, si è chiusa nele ha chiamato i carabinieri. Il bruttissimo episodio è accaduto a Cesena in pieno giorno lunedì scorso. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesena hanno arrestato un ragazzo straniero, ritenuto presunto responsabile del reato di "atti persecutori" nei confornti della sua ex convivente. I militari sono intervenuti in pieno giorno, a seguito della richiesta avanzata dalla vittima, che si trovava all’interno di un bar della città di Cesena, dove la stessa si era rifugiata poco prima, chiudendosi a chiave neldel locale, per evitare di essere percossa per strada, che la minacciava anche di morte.