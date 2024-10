Ilgiorno.it - Incidente a Maroggia, schianto frontale tra due auto: comasco di 21 anni in fin di vita

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un giovane di 21residente in provincia di Como è rimasto gravemente ferito in unavvenuto nel territorio di, nel Canton Ticino in Svizzera. Loè avvenuto venerdì mattina intorno alle 6.30 lungo via Baldassare Longhena in direzione di Bissone. Le sue condizioni sono estremamente critiche. Secondo una prima ricostruzione, l’guidata dal ventunenne si è schiantato frontalmente con una vettura che circolava in direzione opposta ed è finita fuori strada contro un muro. Alla guida dell’altro mezzo c’era un uomo di 56, anche lui italiano e residente nel. Sul posto, oltre ai soccorritori che hanno trasportato il giovane all’ospedale, sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale e della polizia comunale di Mendrisio, nonché i pompieri di Melide.