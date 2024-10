Hockey Bondeno: la prima squadra riposa ma l’under 20 festeggia: cinquina al Cernusco (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con la prima squadra che osserva il turno di riposo di Coppa Italia, sono le giovanili a focalizzare l’attenzione dell’Hockey Bondeno. l’under 20 di mister Pritoni, sul campo Giatti, ha affrontato i parietà del Cernusco Field Hockey. Un primo quarto di gara perfetto ha stordito gli avversari, con il Bondeno che è andato in vantaggio dopo pochi minuti con Capitan Calzolari su una buona variante di corner corto. Passano pochi minuti è Merighi assesta un “uno-due” che mette in cassaforte il risultato: finirà 5-1. Sul campo di Padova è scesa in campo l’under 14 di Pazzi-Hussain, in un doppio incontro che ha visto prevalere entrambe le volte la formazione di casa. 8-2 e 5-0 il risultato degli incontri, che però raccontano un andamento più equilibrato di quanto dica il risultato. Non ha giocato invece l’under 14 di mister Ghisellini. Sport.quotidiano.net - Hockey Bondeno: la prima squadra riposa ma l’under 20 festeggia: cinquina al Cernusco Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con lache osserva il turno di riposo di Coppa Italia, sono le giovanili a focalizzare l’attenzione dell’20 di mister Pritoni, sul campo Giatti, ha affrontato i parietà delField. Un primo quarto di gara perfetto ha stordito gli avversari, con ilche è andato in vantaggio dopo pochi minuti con Capitan Calzolari su una buona variante di corner corto. Passano pochi minuti è Merighi assesta un “uno-due” che mette in cassaforte il risultato: finirà 5-1. Sul campo di Padova è scesa in campo14 di Pazzi-Hussain, in un doppio incontro che ha visto prevalere entrambe le volte la formazione di casa. 8-2 e 5-0 il risultato degli incontri, che però raccontano un andamento più equilibrato di quanto dica il risultato. Non ha giocato invece14 di mister Ghisellini.

Hockey. Bondeno si impone in Coppa Italia - Ultimo impegno del Round1 girone B di Coppa Italia, per l’Hc Bondeno del presidente Bolognesi, che sabato scorso ha affrontato in trasferta l’Hc Riva. Il primo quarto di gara è tutto di marca matildea, con la coppia d’oro Succi-Muzzioli che in ... (Sport.quotidiano.net)

Hockey. Bondeno - sorriso in Coppa Italia. Tre reti rifilate al Cus Padova - Secondo incontro casalingo di Coppa Italia per l’HC Bondeno, che sabato scorso ha affrontato sul campo Giatti di Bondeno il Cus Padova, in una gara che, negli anni, ha sempre riservato forti emozioni. Matildei al completo, con il neo acquisto Zyla ... (Sport.quotidiano.net)

Hockey. Esordio amaro in Coppa per Bondeno - Si è giocato sabato scorso, sul campo Giatti di Bondeno, il primo incontro ufficiale per l’Hc Bondeno, che ha affrontato i felsinei dell’Ht Bologna del primo incontro del Round 1 girone B di Coppa Italia. Matildei quasi al completo, con in campo i ... (Sport.quotidiano.net)