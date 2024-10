“Grande Fratello”, la reazione dei gieffini quando Maica ha lasciato la casa (VIDEO) (Di venerdì 25 ottobre 2024) News tv. “Grande Fratello”, la reazione dei gieffini quando Maica ha lasciato la casa – L’uscita improvvisa dalla casa del “Grande Fratello” di Maica Benedicto ha fatto fare ai gieffini numerose ipotesi. Maica è entrata all’interno della casa più spiata d’Italia la scorsa settimana, scambiandosi con Shaila e Lorenzo, che sono volati dritti in Spagna. La nuova gieffina è rimasta all’interno della casa italiana per sole 48 ore. Nonostante il breve tempo trascorso, è comunque riuscita a lasciare il segno e a far sentire la sua mancanza agli inquilini italiani. Andiamo a scoprire insieme qual è stata la reazione dei gieffini quando hanno scoperto che Maica ha dovuto lasciare la casa. Tvzap.it - “Grande Fratello”, la reazione dei gieffini quando Maica ha lasciato la casa (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) News tv. “”, ladeihala– L’uscita improvvisa dalladel “” diBenedicto ha fatto fare ainumerose ipotesi.è entrata all’interno dellapiù spiata d’Italia la scorsa settimana, scambiandosi con Shaila e Lorenzo, che sono volati dritti in Spagna. La nuova gieffina è rimasta all’interno dellaitaliana per sole 48 ore. Nonostante il breve tempo trascorso, è comunque riuscita a lasciare il segno e a far sentire la sua mancanza agli inquilini italiani. Andiamo a scoprire insieme qual è stata ladeihanno scoperto cheha dovuto lasciare la

