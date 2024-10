Feedpress.me - Donna trovata morta a Parma, rintracciato e interrogato il marito: era irreperibile da ore

Leggi tutta la notizia su Feedpress.me

(Di venerdì 25 ottobre 2024) È statodai carabinieri eper tutta la notte Giovanni Vascelli , pensionato 65enne di Sant'Andrea Bagni, frazione di Medesano (), in relazione all' omicidio della moglie ,con un colpo di fucile alla testa. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta di. La vittima, Marina Cavalieri, 62 anni e infermiera in pensione, è statapriva di vita