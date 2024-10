Digital-news.it - Derby e Rivalità nel Weekend, la guida completa agli eventi sportivi su Sky e NOW

(Di venerdì 25 ottobre 2024) E' ildeld'Italia in Serie A e di quello d'America nelle World Series di baseball, con LA Dodgers contro NY Yankees. Ci sarà un nuovo capitolo della storicafra Arsenal e Liverpool e duein famiglia: quello in casa Ducati tra Martin e Bagnaia per il titolo MotoGP e (si spera) quello tra le Ferrari di Leclerc e Sainz, per bissare in Messico la doppietta di Austin.e orari: ecco ladeldi sport su Sky e in streaming su NOW.Neldel cambio dell'ora, si guadagna un'ora di sport. Nella notte a cavallo tra sabato e domenica, alle 02.00, si giocherà infatti il Game 2 delle World Series di MLB che vede affrontarsi due grandi rivali: NY Yankees e LA Dodgers. Tutto in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e