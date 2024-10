Dalla Russia “dati a Houthi per colpire navi nel Mar Rosso” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Russia ha fornito ai miliziani yemeniti Houthi dati satellitari utili a colpire con droni e missili le navi occidentali che transitano nel Mar Rosso. E' quanto scrive in esclusiva il Wall Street Journal citando a condizione di anonimato una fonte ben informata e due funzionari europei della Difesa. I dati sono stati Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laha fornito ai miliziani yemenitisatellitari utili acon droni e missili leoccidentali che transitano nel Mar. E' quanto scrive in esclusiva il Wall Street Journal citando a condizione di anonimato una fonte ben informata e due funzionari europei della Difesa. Isono stati

