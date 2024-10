Coppa del Mondo di Nuoto, Razzetti fa il terzo posto nei 200 farfalla: è secondo podio per l’Italia (Di venerdì 25 ottobre 2024) Incheon, 25 ottobre 2024 – Dopo il terzo posto di Thomas Ceccon nei 100 misti (leggi qui), arriva un altro bronzo per gli Azzurri in Coppa del Mondo di Nuoto. Nella Vasca Corta di Incheon, in Corea del Sud, Alberto Razzetti conquista il terzo gradino nei 200 farfalla, il vicecampione europeo di specialità e primatista italiano sulla distanza, sale in rimonta e tocca la piastra in 1’52?23. La gara è vinta dall’ americano Trenton Julian (1’51?00), secondo e l’olimpionico sudafricano Chad Le Clos, bruciato di soli 7 centesimi 1’51?07 Come riporta federNuoto. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Incheon, 25 ottobre 2024 – Dopo ildi Thomas Ceccon nei 100 misti (leggi qui), arriva un altro bronzo per gli Azzurri indeldi. Nella Vasca Corta di Incheon, in Corea del Sud, Albertoconquista ilgradino nei 200, il vicecampione europeo di specialità e primatista italiano sulla distanza, sale in rimonta e tocca la piastra in 1’52?23. La gara è vinta dall’ americano Trenton Julian (1’51?00),e l’olimpionico sudafricano Chad Le Clos, bruciato di soli 7 centesimi 1’51?07 Come riporta feder

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuoto - Coppa del Mondo Incheon 2024 : Razzetti terzo nei 200 farfalla - record del mondo per Regan Smith nei 100 dorso - Si è conclusa la seconda giornata di gare al Munhak Park Tae-Hwan Swimming Pool di Incheon, in Corea del Sud, dove è in corso la tappa di Coppa del Mondo 2024 di nuoto in vasca corta. La notizia più importante è il nuovo record del mondo fatto ... (Sportface.it)

Promozione Puglia - Coppa Italia : tutte le squadre qualificate al terzo turno - Il secondo turno della Coppa Italia della Promozione pugliese è andato ormai in archivio. Sono nove le squadre che hanno strappato il pass per il terzo turno della competizione, che ora vedrà tali formazioni affrontarsi in tre gare ad eliminazione ... (Lecceprima.it)

Coppa del Mondo di Nuoto - Thomas Ceccon conquista il terzo posto nei 100 misti - Incheon, 24 ottobre 2024 – Sale ancora sul podio un immenso Thomas Ceccon in Coppa del Mondo. Il nuoto azzurro applaude il suo campione olimpico, che stacca il terzo posto nei 100 misti (51?15), nella tappa di Incheon. In Corea del Sud e nella ... (Ilfaroonline.it)

Nuoto : Ceccon terzo nei 100 misti in Coppa del Mondo - Nelle gare in vasca corta, in corso in Corea, l'azzurro non si smentisce ROMA - Il terzo posto di Thomas Ceccon nei 100 misti e il sesto di Lorenzo Mora nei 200 dorso nel film azzurro della prima giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo ... (Ilgiornaleditalia.it)