Colto da malore mentre abbassa la saracinesca del negozio: muore commerciante a Salerno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dolore e sconcerto, questa sera, nel quartiere Pastena a Salerno, dove un commerciante è morto, sembra, a causa di un improvviso malore.I soccorsiL’uomo stava abbassando la saracinesca del suo negozio, in via Posidonia, quando si è sentito male davanti agli occhi attoniti di automobilisti Salernotoday.it - Colto da malore mentre abbassa la saracinesca del negozio: muore commerciante a Salerno Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dolore e sconcerto, questa sera, nel quartiere Pastena a, dove unè morto, sembra, a causa di un improvviso.I soccorsiL’uomo stavando ladel suo, in via Posidonia, quando si è sentito male davanti agli occhi attoniti di automobilisti

