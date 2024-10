Catania 13enne violentata dal branco nei bagni della Villa Bellini | emessa la prima sentenza

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Obbligò il fidanzato 17enne ad assistere allo stupro. Lo sconvolgente caso è avvenuto lo scorso 30 gennaio a, neipubblici del polmone verde del capoluogo etneo, la. E’ stato condannato a 12 anni e 8 mesi di carcere uno dei maggiorenni deldi 7 egiziani accusati di violenza sessuale di gruppo. Vittima una ragazzina appena. Il gup Giuseppina Montuori lo ha pure condannato al pagamento di 50 mila euro come provvisionale ai genitoriminorenne, parti civili, e 20 mila euro alle altre parti civili, tra cui il ragazzovittima, e al pagamento delle spese processuali. Ma non basta. Il condannato non potrà più accedere ai pubblici uffici (in perpetuo); per la duratapena è decaduto dalla responsabilità genitoriale; al terminepena dovrà restare distante dai luoghi frequentati da minorenni.