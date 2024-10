Ilrestodelcarlino.it - Bologna, trovato con una pistola e oltre 800 munizioni: arrestato

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Vergato (), 25 ottobre 2024 - Si era intrufolato all'interno di un'auto quando è stato bloccato: i carabinieri hanno, all'interno di una valigetta e di uno zaino in suo possesso, unaartigianale tipo revolver carica con tre proiettili e altre. Per questo motivo un uomo di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, è statoe portato in carcere con l'accusa di detenzione abusiva di armi comuni da sparo e di, ricettazione e tentato furto aggravato. Il tutto è accaduto l'altra notte, quando intorno alle 4.30 un residente ha telefonato al 112 per segnalare di aver sorpreso una persona all'interno della propria auto che era parcheggiata in strada. I carabinieri sono subito intervenuti sul posto e hanno bloccato il ventiquattrenne.