Bologna esplosione alla Toyota | oggi metalmeccanici in sciopero

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nel territorio bolognese è il giorno dellodei, dopo l'cheMaterial Handling di Borgo Panigale ha provocato la morte di due giovani lavoratori, Fabio Tosi, 34 anni e Lorenzo Cubello, 37, e il ferimento di altri 11, di cui uno ancora grave all'ospedale Maggiore di. Questa mattina tutti i lavoratori si sono ritrovati fuori dai cancelli dellaMaterial Handling, tanto che la polizia locale ha chiuso quel tratto, davanti allo stabilimento, di via Persicetana Vecchia a Borgo Panigale,. Loè di 8 ore, senza presidi o cortei, indetto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per il comparto metalmeccanico, mentre locon il presidio è stato convocato da Usb. Davanti all'azienda, c'è chi ha portato un fiore per ricordare i colleghi morti.