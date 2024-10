Avetrana, gli autori del libro da cui è tratta la serie sospesa: “Capitolo senza precedenti” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Intervista a Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, autori di "Sarah - La ragazza di Avetrana", libro da cui è tratta la discussa serie di Disney Plus sospesa da un tribunale su richiesta del sindaco: "Tutti gli sviluppi ci paiono assolutamente imponderabili, ma confermano la tragica storia accaduta ad Avetrana come un unicum". Fanpage.it - Avetrana, gli autori del libro da cui è tratta la serie sospesa: “Capitolo senza precedenti” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Intervista a Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni,di "Sarah - La ragazza di",da cui èla discussadi Disney Plusda un tribunale su richiesta del sindaco: "Tutti gli sviluppi ci paiono assolutamente imponderabili, ma confermano la tragica storia accaduta adcome un unicum".

