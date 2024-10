.com - Young Boys-Inter 0-1, Thuram allo scadere regala la vittoria a Inzaghi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) –al fotofinish per l’nella terza giornata di Champions League. I nerazzurri espugnano Berna battendo 1-0 lograzie al gol, al 93?, di. Partita più complicata del previsto per, che si era messa ulteriormente in salita dopo il rigore sbagliato da Arnautovic a inizio ripresa, forse anche a causa di un turnover troppo massiccio. La manovra ha infatti risentito sia di assenze pesanti come quelle di Acerbi e soprattutto Calhanoglu, sia della scelta, tecnica, di tenere in panchina sia Lautaro Martinez che. I nerazzurri hanno sofferto l’aggressività degli svizzeri, terzultimi nel loro campionato, sopratutto nel primo tempo, mentre nella ripresa sono saliti di livello fino al gol in pieno recupero di. Grazie a questal’sale a quota 7 punti in classifica, mentre lorimane fermo a 0.