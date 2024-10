VIDEO / Belen, lato B spettacolare. La Rodriguez stupisce tutti in bikini: forme da paura (Di giovedì 24 ottobre 2024) La showgirl si mostra in VIDEO sui social e fa vedere le sue curve perfette. Fisico sensazionale per l'argentina Golssip.it - VIDEO / Belen, lato B spettacolare. La Rodriguez stupisce tutti in bikini: forme da paura Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La showgirl si mostra insui social e fa vedere le sue curve perfette. Fisico sensazionale per l'argentina

Belen mamma dolcissima : il pomeriggio nel villaggio delle zucche con Luna Marì : foto e video - Belen e la sua figlia più piccola, Luna Marì, non sono solo due gocce d'acqua ma anche due splendide complici. La conduttrice tv, infatti, ama passare il suo tempo in compagnia della piccola Luna e coinvolgerla nelle sue attività per creare ricordi speciali insieme alla figlia e farla crescere... (Today.it)

Luna Marì a due anni è già esperta di cure di bellezza : il video mentre massaggia mamma Belen - Belen Rodriguez ci tiene al suo aspetto fisico e questo non l'ha mai negato. La stessa conduttrice, infatti, ha sempre ammesso di piacersi, di avere un ottimo rapporto con la chirurgia estetica e di curare moltissimo la sua immagine con continui trattamenti di bellezza per mantenersi... (Today.it)

Rocco Siffredi su Belen e Canalis : “Due livelli diversi”. Ecco chi preferisce il re del porno (VIDEO) - Il confronto tra Belen e Canalis: la preferenza di Rocco Siffredi Durante la chiacchierata nel podcast di Cappelli, nato per parlare di business online e ora diventato una sorta di “Verissimo” del web, è arrivata la domanda che tutti aspettavano. Mi dispiace per la Canalis, italiana, quello che vuoi, ma Belen… Credo che stiamo parlando di due livelli diversi”. (Urbanpost.it)