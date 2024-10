Una nuvola come tappeto, mostra di Giulia Piscitelli nel Museo del Tesoro di San Gennaro: domani l’anteprima (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarà presentata in anteprima domani, venerdì 25 ottobre alle ore 11, la mostra di Giulia Piscitelli “Una nuvola come tappeto” (ingresso presso la Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, via Duomo, 149). Con l’artista ci saranno monsignor Vincenzo De Gregorio, abate prelato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Riccardo Carafa D’Andria, vice presidente della Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Francesca Ummarino, direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro, Ilaria D’Uva, ceo D’Uva srl, Stefano Chiodi, storico e critico d’arte, Università Roma Tre e Giangi Fonti, direttore della Galleria Fonti di Napoli. L'articolo Una nuvola come tappeto, mostra di Giulia Piscitelli nel Museo del Tesoro di San Gennaro: domani l’anteprima proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sarà presentata in anteprima, venerdì 25 ottobre alle ore 11, ladi“Una” (ingresso presso la Real Cappella deldi San, via Duomo, 149). Con l’artista ci saranno monsignor Vincenzo De Gregorio, abate prelato della Real Cappella deldi San, Riccardo Carafa D’Andria, vice presidente della Deputazione della Real Cappella deldi San, Francesca Ummarino, direttrice deldeldi San, Ilaria D’Uva, ceo D’Uva srl, Stefano Chiodi, storico e critico d’arte, Università Roma Tre e Giangi Fonti, direttore della Galleria Fonti di Napoli. L'articolo Unadineldeldi Sanproviene da Ildenaro.it.

