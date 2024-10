Tutti gli eventi a Piacenza e provincia dal 25 al 27 ottobre (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ecco cosa fare nel weekend da venerdì 25 a domenica 27 ottobre a Piacenza e provincia - IN AGGIORNAMENTO "Mosè in Egitto" di Rossini in scena venerdì 25 e domenica 27 ottobre al Teatro Municipale "Alla corte della principessa”: Max Ernst dal 27 ottobre a Vigoleno Domenica 27 ottobre la Ilpiacenza.it - Tutti gli eventi a Piacenza e provincia dal 25 al 27 ottobre Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ecco cosa fare nel weekend da venerdì 25 a domenica 27- IN AGGIORNAMENTO "Mosè in Egitto" di Rossini in scena venerdì 25 e domenica 27al Teatro Municipale "Alla corte della principessa”: Max Ernst dal 27a Vigoleno Domenica 27la

Corteo per la pace di sabato 26 ottobre - l’appello di Cgil Piacenza a partecipare : «No al riarmo» - «Il popolo della pace torna ancora a manifestare contro la guerra». Cgil di Piacenza lancia un appello alla partecipazione al corteo di sabato 26 ottobre a Milano, con partenza da piazza Sempione-Arco della Pace. «In Medio Oriente come in Ucraina e in tutti i teatri della “III guerra mondiale a... (Ilpiacenza.it)

Cosa fare a Piacenza e provincia nel weekend dal 18 al 20 ottobre - . . Il weekend si avvicina e non sapete cosa fare? Ecco tutti gli eventi in programma a Piacenza e provincia da venerdì 18 a domenica 20 ottobre. Il 19 ottobre al Teatro Municipale prosegue il percorso di “Piacenza ricorda” Sabato 19 ottobre al Politeama arriva Pupo con il suo spettacolo "Su di. (Ilpiacenza.it)

"Spazio e astronomia" - il 17 ottobre a Piacenza arriva l'astronauta Paolo Nespoli - Nel 2024 ricorre il bicentenario dalla nascita di Lorenzo Respighi (7 ottobre 1824). Laurea in filosofia e matematica, si specializza in astronomia con esperienza nella fisica solare e nella spettrometria. Direttore dell’Osservatorio astronomico di Bologna prima, diventa dal 1865, per volontà... (Ilpiacenza.it)