Cityrumors.it - Serie A, ufficiale il rinvio di Bologna-Milan: i motivi e il possibile recupero

(Di giovedì 24 ottobre 2024)non si disputerà sabato 26 ottobre alle 18. La decisione è stata presa in questi minuti dalle autorità locali. I dettagli Nelle ultime ore era circolata la voce di unperper il maltempo e negli scorsi minuti è arrivata la conferma. La partita in programma alle 18 di sabato 26 ottobre non si disputerà. La decisione è stata presa dal sindaco dopo aver sentito sia il questore che il prefetto.(Lapresse) – cityrumors.itUna scelta che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le autorità locali hanno ritenuto necessaria per le difficoltà che ormai da giorni si registrano nella città felsinea e nel quartiere dove si trova lo stadio Dall’Arma. Condizioni che non consentivano di disputare la partita in sicurezza e da qui la decisione di rinviarla a data da destinarsi.