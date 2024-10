San Gallo Fiorentina, Palladino sicuro: «La squadra mi è piaciuta, abbiamo avuto occasioni per far gol» (Di giovedì 24 ottobre 2024) San Gallo Fiorentina, le parole nel post partita in conferenza del tecnico viola Palladino sul match di Conference League Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della partita di Conference League contro il San Gallo. Ecco le parole del tecnico viola riprese da TMW: PARTITA – «L’approccio non è stato sbagliato. abbiamo Calcionews24.com - San Gallo Fiorentina, Palladino sicuro: «La squadra mi è piaciuta, abbiamo avuto occasioni per far gol» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) San, le parole nel post partita in conferenza del tecnico violasul match di Conference League Raffaele, allenatore della, è intervenuto in conferenza stampa in occasione della partita di Conference League contro il San. Ecco le parole del tecnico viola riprese da TMW: PARTITA – «L’approccio non è stato sbagliato.

San Gallo-Fiorentina - Palladino e Colpani : "Partita complicata. Non la sottovaluteremo" - Domani pomeriggio la Fiorentina sarà impegnata in trasferta contro il San Gallo, compagine del campionato svizzero. La partita contro gli elvetici è stata presentata in conferenza stampa dal tecnico dei viola Raffaele Palladino, accompagnato da ... (Firenzetoday.it)

San Gallo-Fiorentina - Palladino e Colpani : "Ci aspetta una partita complicata da non sottovalutare" - Domani pomeriggio la Fiorentina sarà impegnata in trasferta contro il San Gallo, compagine del campionato svizzero. La partita contro gli elvetici è stata presentata in conferenza stampa dal tecnico dei viola Raffaele Palladino, accompagnato da ... (Firenzetoday.it)

Fiorentina Milan - Terim : «É la mia partita. Di FONSECA mi piacciono tante cose - PALLADINO non fa giocare male. E su CALHANOGLU e YILDIZ ho queste idee…» - Fatih Terim, ex allenatore di Milan e Fiorentina, ha parlato della sfida tra le due squadre in Serie A Fiorentina Milan di stasera è la partita di Fatih Terim, il tecnico turco che ha guidato in passato entrambe le squadre. La Gazzetta dello Sport ... (Calcionews24.com)

Fiorentina-Milan - Palladino : “Serve la partita perfetta. Siamo pronti” - FIRENZE – Fiorentina-Milan, Palladino: “Serve la partita perfetta. Siamo pronti” Fiorentina-Milan allo stadio Franchi di Firenze domenica 6 ottobre alle ore 20.45. Partita valida per la settima giornata di campionato di serie A diretta da Luca ... (Corrieretoscano.it)