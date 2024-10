Ragazzo di 15 anni ucciso a Napoli: l'agguato nella notte in centro, feriti altri due giovani di 14 e 17 anni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sangue e orrore nella notte a Napoli. Un Ragazzo di 16 anni è morto e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in piena notte in centro, Leggo.it - Ragazzo di 15 anni ucciso a Napoli: l'agguato nella notte in centro, feriti altri due giovani di 14 e 17 anni Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sangue e orrore. Undi 16è morto e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in pienain

Sparatoria a Napoli - morto un ragazzo di 16 anni : due feriti gravi. Sangue e orrore nella notte in pieno centro - Sangue e orrore nella notte a Napoli. Un ragazzo di 16 anni è morto e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale dopo una sparatoria avvenuta in piena notte in centro,... (Leggo.it)

